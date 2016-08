Tribunal de Pucón negó libertad ex guardia de seguridad

Jueves 25 agosto 2016

Este miércoles se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Pucón la audiencia de revisión de medidas cautelares del ex guardia de seguridad de este Tribunal quien fue arrestado en el mes de junio como presunto autor de los delitos de cohecho y estafa.

La audiencia fue solicitada por el defensor penal licitado Juan Gallardo quien está a cargo de la defensa de J.N.C.F., quien argumentó que “básicamente como defensa solicitamos que se deje sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre mi representado, y fundamentamos esta petición en argumentaciones técnicas como son que técnicamente no se puede imputar a mi cliente el delito de cohecho toda vez que la figura de este delito requiere necesariamente que una persona tenga la características de funcionario público, lo que a nuestro juicio no se da pues J.N.C.F. era sólo un guardia de seguridad quien prestaba servicios para una empresa externa que fue contratada por el Poder Judicial. Junto con esto la pena que arriesga mi cliente en el caso de ser condenado es sumamente baja, por lo que ésta no sería cumplida en prisión preventiva sino que con beneficios que entrega el sistema a personas que no tienen antecedentes anteriores. Es por todo lo anterior que mantener a mi cliente en la cárcel constituye una medida desproporcionada”.

Ante las alegaciones de la defensa el fiscal a cargo de la causa pidió que no se modificara la medida cautelar exponiendo que los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de formalizar la investigación y decretar que la libertad del imputado era un peligro para la sociedad no han variado, agregando que el imputado no ha entregado declaración alguna a la Fiscalía no colaborando para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El magistrado José Luis Maureira al igual que lo hizo el 18 de julio, coincidió con el Ministerio Público en que la libertad de J.N.C.F. era peligrosa para la sociedad y que por lo tanto se mantenía con la cautelar más gravosa como es la privación de libertad.

Finalizada la audiencia el defensor Juan Gallardo declaró a este medio que recurrirá a la Corte de Apelaciones para modificar la determinación del Tribunal de Pucón y conseguir la libertad de su representado.

Finalmente cabe recordar que J.N.C.F. fue arrestado el 14 de junio del año en curso por personal de PDI Villarrica, luego que fuera denunciado por el delito de estafa, pues el imputado habría obtenido dinero de parte de la familia de un imputado, ofreciendo poder conseguir beneficios para este hombre arrestado por conducir en estado de ebriedad, luego de recibir un pago de 600 mil pesos.