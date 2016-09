Tenía licencia suspendida: Chocó ebrio y dejó daños

Viernes 09 septiembre 2016

Un hombre de 33 años, en estado de ebriedad mientras manejaba su automóvil, provocó un violento choque contra otro vehículo del año, el día miércoles recién pasado, en la ruta Villarrica a Licán Ray, en el kilómetro 2, donde llegó Carabineros y encontró a ambos móviles en medio de la calzada. Según se estableció, el chofer ebrio, que estaba en la berma, reinició la marcha y tomó la calzada hacia Villarrica y no se percató que venía otro móvil en la misma dirección y lo impactó en el costado. Entonces, la conductora del móvil terminó con lesiones leves y Carabineros detuvo al chofer, el cual no mantenía control de sus actos. Luego se verificó que éste no portaba licencia para manejar, la cual estaba suspendida, y que tenía una orden de detención.

Además, el infractor amenazó a carabineros, entre otros actos que realizó sumido en su ebriedad. Una vez informado, el fiscal de turno ordenó que el imputado, que ocasionó daños de consideración, pasara a control de detención la mañana de ayer jueves.