Pagaba 1.800 pesos: Y le llegó cuenta de 500 mil pesos

Viernes 26 agosto 2016

Molesta se encuentra una vecina de Villarrica luego que le llegara una cuenta de luz de 586.300 pesos, cuando antes pagaba entre 1.800 y 3.000 mil pesos.

Según la afectada, Pamela Arenas Pavez, luego que le llegara la cuenta hizo el reclamo a la compañía de electricidad y allí le respondieron que debía pagar lo que indicaba la boleta y que podía repactar la deuda.

La vecina agrega que ejecutivos de la empresa le informaron que ahora debería reclamar en Temuco en la Superintendecia de Electricidad.

Pamela Arenas, indica que no encuentra qué hacer ya que toda su vida ha estado pagando al día y que ahora incluso no está en su casa, en la Segunda Faja al volcán, ya que es obvio que le cortarán el servicio si no paga. Ahora espera que le den una solución a su problema y que se preocupen desde la compañía de investigar la situación que la tiene muy afectada.