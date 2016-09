Padre de menor de 11 meses denuncia que su hijo habría sido víctima de negligencia médica en CESFAM de Licán Ray

Lunes 12 septiembre 2016

Hasta las oficinas del Correo del lago concurrió un vecino de la localidad de Licán Ray, con el fin de denunciar que su hijo, un pequeño de 11 meses de vida, habría sido víctima de una negligencia médica por una mala atención dada por el personal del Centro de Salud Familiar Cesfam de esa localidad.

La denuncia fue interpuesta por Héctor Peña, quien relató “el sábado 06 de agosto, a eso de las 22:00 horas, llevé a mi hijo de 11 meses al consultorio de Licán Ray donde en primera instancia lo atendieron dos técnicos paramédicos quienes ni si quiera verificaron si mi hijo estaba saturando bien o no. Después cuando toca que pase a atención con el doctor estas personas le informaron al médico que mi hijo no se había dejado saturar para medir su nivel de oxigenación. Mi bebé estaba con fiebre y lo único que hicieron fue colocarle un supositorio y que con eso era suficiente. Mi hijo a eso de las cuatro de la madrugada estaba ardiendo en fiebre y gracias a Dios cuento con movilización y nos vinimos a Villarrica y cuando llegamos al hospital mi hijo tenía casi 40º de fiebre y estaba deshidratado, casi se nos muere, estuvo muy mal, lo internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional y ahí ha estado desde ese día, mi esposa lo ha cuidado. Si en Licán Ray hubieran atendido a mi hijo como corresponde nada de esto hubiera pasado. Yo ya hice la denuncia formal en el consultorio y seguiré adelante porque esto no puede seguir pasando y tengo antecedentes que este tipo de situaciones no es primera vez que ocurre en este centro de salud”.

Tras conocer esta situación como medio nos entrevistamos telefónicamente con la directora del CESFAM de Licán Ray, Fátima Palma, quien al ser consultada por esta denuncia respondió “recibimos una queja formal por parte del usuario y como corresponde y la Ley 20.584 nos lo ordena, estamos haciendo una investigación sumaria para determinar qué fue lo que sucedió y el resultado de ésta será entregado a quien hizo el reclamo, en este caso el padre del menor”.