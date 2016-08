Hombre fue formalizado como autor de microtráfico de drogas

Miércoles 31 agosto 2016

Como autor de microtráfico de drogas fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Pucón un hombre a quien se le incautó marihuana por parte de personal de la Sección de Investigación Policial SIP de Carabineros de Pucón.

Los antecedentes se dieron a conocer en la audiencia de control de la detención y comunicación de cargos que se efectuó este martes en el Tribunal de Pucón donde el fiscal Carlos Contreras informó que “a eso del medio día de este lunes 29 de agosto, personal de la SIP se encontraba realizando diligencias tendientes a esclarecer un delito de lesiones en el sector de Maite Bajo de la comuna de Curarrehue, por lo que se trasladaron a la casa del detenido donde se había materializado este hecho de lesiones con el fin de efectuar una fijación fotográfica del lugar de la agresión, siendo el imputado quien permitió el ingreso del personal policial, en ese momento Carabineros de Civil encontró sobre un mueble una bolsa que contenía una materia verdosa la que al ser sometida a la prueba de campo arrojó positivo para marihuana. Ante este hallazgo personal revisó el lugar encontrando un frasco bajo una cama en el cual contenía a lo menos 30 cogollos secos y además una balanza digital. Por lo anterior se formaliza a C.P.P. de 42 años como autor del delito de microtráfico en grado de consumado”.

Posteriormente el fiscal pidió como medida cautelar para el imputado la de arraigo nacional y un plazo de investigación de tres meses.

En tanto el defensor particular Alejandro Cox, expuso que su cliente y otras tres personas querían declarar ante el Ministerio Público con el fin de demostrar que la droga incautada no era de su propiedad sino de un tercero que al momento de los hechos no estaba en el lugar. La petición de la defensa se acogió fijando el fiscal para el próximo 8 de septiembre la audiencia en la Fiscalía donde C.P.P. y sus testigos podrán declarar.

Finalizada la audiencia el aprehendido quedó en libertad, tras haber sido arrestado la tarde del lunes en Curarrehue.