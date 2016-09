Viernes 16 septiembre 2016

No cabe duda alguna que pasadas las fiestas patrias los candidatos a alcaldes y concejales de la comunas de esta parte de La Araucanía, Pucón, Curarrehue y Villarrica, entrarán en la parte final de la carrera electoral sin otro norte que ser parte del selecto grupo que alcanzará su objetivo: ser parte de los diferentes concejos municipales de las comunas mencionadas. Lo anterior no quiere decir que los postulantes dejen de hacer relaciones públicas durante este período de celebraciones. Al contrario, quizás hasta acentúen sus afanes. Pero, pasados los festivos, se encontrarán de frente, cara a cara con un proceso electoral que no admitirá dudas de ninguno, ni vacilaciones y que no admitirá postergar decisiones en procura de los votos. Después del 23 de Octubre, ya será demasiado tarde para muchos de los candidatos. Tarde para llorar, tarde los lamentos, tarde para adoptar decisiones, tarde para recapacitar y preguntarse por qué no hice esto o lo otro. Para ser candidato, estimadas amigas y amigos, se requiere una buena cuota de coraje, de autoestima, de creer en sí mismos, de arriesgar, de decisiones y de apostar a ganador. Quien no tiene confianza en su victoria, nada tiene que hacer en este tipo de contiendas.

Los días, para cualquiera de los candidatos, es dura pues la incertidumbre los acompaña día y noche. No hay quien pueda asegurar que tiene el triunfo en su bolsillo. Hoy, más que nunca, depende de varios factores pero el principal es la absoluta incógnita que significa no saber a ciencia cierta cuántos electores acudirán a las urnas por lo que queda claro que la primera tarea es convencer a sus simpatizantes que acudan a votar. Si no logran ese objetivo es posible, perfectamente posible que otro haya tenido mejor capacidad de convencer a los suyos y aquello se manifieste en la cantidad de sufragios obtenidos.

Ese es el panorama político actual. Quien no arriesga, no cruza el río. Quien no cree en sí mismo y adopta decisiones en consecuencia, quedará relegado a las posiciones finales. Así de simple, así de claro.