Jueves 08 septiembre 2016

Ya se siente el paso de Septiembre pues comienzan a sentirse aromas a primavera, tan hermosa en la zona, tan colorida y tan deseada, como a una mujer anhelada platónicamente. El mes del año, paso a paso, nos encamina hacia las Fiestas Patrias, hacia el Día del Trabajador radial y hacia un mundo con el que soñamos, pleno de sol, lleno de playa, desbordante de alegrías, descanso y piel bronceada como el que nos ofrecen los veranos lacustres. Esta vez, al igual que el año próximo, Septiembre nos ubica en la senda de las elecciones, esta vez municipales y el 2017, parlamentarias y presidenciales.

Cuando en nuestros medios, diario y radio, se reciben solicitudes de presupuestos políticos y ofertas, pedidos de rebaja, esfuerzo por financiar campañas, ocurren cosas que a veces resultan insólitas. Algún día las conversaremos. Son casi anecdóticas.

En fin, habría que decir que “son las cosas de Septiembre, son los aires primaverales los que hacen cometer casi locuras, casi tonteras y casi… bueno, casi todo”. Algún día nos referiremos a ello aunque, en todo caso, la mayoría de los postulantes conocen las reglas del juego y se ciñen a ellas. Son excepciones las que causan curiosidad por sus reacciones.

Septiembre, el mes de las banderas, de las empanadas y el tinto, de los asados y las ensaladas, de la cueca y de mucha música que no es, precisamente, la que nos identifica como país, está en pleno desarrollo, avanzando a paso firme y reflejando, hasta cierto punto, las angustias y sueños de los candidatos, los anhelos y nervios de los postulantes. Para ellos puede ser así pues el resto de la población está preocupada de otros detalles propios del mes, vale decir, los trajes de los hijos para los actos en sus escuelas y colegios, el financiamiento de la carne y de los gastos inherentes a este mes, las actividades que podrán o no desarrollar para las fiestas, etc. Esas son sus preocupaciones y no, todavía, si votarán o no y, si lo hacen, por quién lo harán.

También, este mes, marca la calma con que algunos de los candidatos que ya debieran estar publicando sus propagandas, refleja la tranquilidad que sienten o, en su defecto, la falta de recursos para desarrollar sus candidaturas como quisieran.

Ya llega la primavera, los rosales brotan para regalarnos hermosas rosas y la vida sigue igual, pero nunca tanto como para no notar que este mes es distinto, maravillosamente diferente, incluidas las elecciones municipales.