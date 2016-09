Lunes 05 septiembre 2016

En un remoto lugar cuyo nombre prácticamente está olvidado, vivía un pueblo que decía ser el más feliz del mundo. No tenía problemas de convivencia, la gente trabajaba para sí misma, su familia y para la colectividad que integraban por lo que difícilmente se podía encontrar un habitante apenado y desgraciado porque había miles o millones de personas que acudían en su auxilio. No había espacios para las tristezas por falta de oportunidades, no había posibilidad alguna de ver a niños andrajosos o hambrientos y, sobre todo, en aquel pueblo, se jactaban de haber desalojado las ambiciones particulares, la codicia, la maldad y el egoísmo. Todos vivían tranquilos y en paz y a eso le llamaban ser felices. ¿Hablamos del cielo, acaso? ¿Nos referimos al paraíso? Nada de eso, pues en un libro muy antiguo pudimos imponernos del sistema de vida que llevaban porque, además, siempre buscaron solucionar en armonía los conflictos con los pueblos cercanos y aquellos pequeños problemas internos que aparecían de vez en cuando.

Tal lugar, que no era Fantasilandia ni mucho menos, pues en el actual sitio en la capital donde, dicen, reinan la alegría y se contagia la felicidad, se debe pagar entradas carísimas para ingresar por lo que aquellos conceptos los aprovechan y disfrutan sólo los que tienen suficiente dinero para ingresar. No, en el pueblo del que hablamos, no había bancos, ni políticos, ni fortunas ni educación pagada. Se gobernaban por un grupo de sabios ancianos motivados siempre por el bienestar de los habitantes de aquella tierra ya casi olvidada.

En realidad lo que les contamos es casi idílico, casi parte de una fantasía, casi parte de un cuento de aquellos hermosos que nos leían nuestros padres a quienes, también, se los leyeron nuestros abuelos y bisabuelitos.

Sobre el mundo actual no se podría escribir ni una millonésima parte de lo descrito. Nada de lo que narrado puede ser real en la sociedad en la que habitamos hoy. ¿Absolutamente nada? Sería injusto señalar aquello pues actualmente existen millones de personas en el mundo y miles en nuestro país, y centenares en la zona, que llevan dentro de sus corazones un mundo parecido al que idealizamos, al menos en intenciones, sentimientos y deseos. Desde ese grupo selecto es que debemos elegir para mejorar la sociedad actual. Están, son, existen y viven junto a nosotros. Sólo hay que darse el trabajo de descubrirlos. ¿Será mucho?