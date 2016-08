Sábado 27 agosto 2016

El ambiente político está convulsionado. Esa es una realidad que no se puede esconder ni negar. Lo está porque a raíz de la denuncia interpuesta contra el actual alcalde de Villarrica, Pablo Astete, la calculadora ha pasado a ser relevante en este período eleccionario. Parece faltar mucho, todavía, para el día de las elecciones pero ya verán cómo pasan los días, con tal celeridad que en un abrir y cerrar de ojos llegará el momento de acudir a sufragar. El asunto es que ya se cruzan hasta apuestas pronosticando hasta que punto llegará Astete en esta campaña. ¿Alcanzará a ganar las elecciones? ¿Será su rival lo suficientemente fuerte y convincente como para doblarle la mano en las urnas? ¿Y si se determina que los cargos en su contra son tan sólidos que no le permitan ni siquiera postularse o alcanzar a coronarse campeón? ¿Y si vence pero no puede asumir como alcalde por un nuevo período? Aunque parezca increíble, dentro de su propio partido habría quienes desearían reemplazarlo en el cargo. Obviamente que desde el otro bando, desde la Nueva Mayoría se sigue expectante el proceso en contra de la primera autoridad. Podría ser que el abogado Sanhueza sea el nuevo alcalde dependiendo del dictamen final, es decir, si Astete sigue o no en carrera.

Nos parece claro que habiendo dos candidatos es difícil que un concejal pueda asumir la alcaldía. Nos da la impresión que habría que aplicar aquello de “pastelero a tus pasteles”, lo que equivale a señalar que los concejales participan en una elección que nada tiene que ver con la alcaldía por lo que el camino estaría despejado para la Nueva Mayoría y su candidato caso que Pablo quede a medio camino.

Hay demasiado en juego y es por ello que el ambiente está demasiado tenso, convulsionado y con distintas interpretaciones para un mismo tema.

Lo cierto es que, dicen los que saben, Astete tendría siete vidas por lo que pasaría con éxito estos escollos que se le están presentando. Que don Pablito está claro con lo que está sucediendo pero que demuestra tranquilidad. Que las respuestas o descargos a las acusaciones serían débiles pero que el alcalde las encuentra sólidas y contundentes.

El ambiente está enrarecido y ello le da bastante más emoción a las casi siempre tediosas elecciones municipales.