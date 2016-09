Correocopuchas

Martes 13 septiembre 2016

*** Lluvia y viento el domingo por la noche. No nos van a creer pero conversando con Jorge Navarrete, niño u hombre símbolo de las noticias en Villarrica, respecto a una información que hablaba que el sábado habría temporal de viento y lluvia en consecuencias que ese día fue primaveral, nos dijo categórico: el domingo por la tarde comienzan las lluvias y con viento. ¿Qué tal? ¿Dicho y hecho? Justo, cuando el reloj marcaba las 7 de la tarde, aproximadamente, comenzaron los aguaceros. ¡Grande Jorge! En premio, le tenemos reservada foto color y en portada a Juanito, sui hermano del alma, que después de ser operado a corazón abierto, se prepara para bailar cueca. Su preferida es “la cueca del bypass”. *** Martes 13… ayayay qué miedo. No te cases ni te embarques asegura el dicho popular. ¿Cree usted en esas cosas? ¿Piensa que este día trae mala suerte? ¡Pamplinas, nada más! Pero, por si acaso, no se case y menos se embarque. En una de esas… *** Una multitud de fanáticos de la “U” y de Colo Colo fueron sorprendidos rezando, el domingo al atardecer, en una iglesia, luego de los resultados obtenidos por ambos equipos el fin de semana. El templo católico estaba cerrado pero un hincha de la Católica se encargó de abrirles las puertas. *** El pronóstico del tiempo es muy clarito y categórico. Lea bien. Viernes 16: lluvia. Sábado 17: chubascos. Domingo 18: parcialmente nublado. Lunes 19: chubascos matinales. ¿Qué tal? Sólo agüita, nada de viento. Ese es el panorama para Fiestas Patrias. A bailar cueca con paraguas. *** En otro informe meteorológico aparecen pronósticos diametralmente distintos, incluso todos los días estarán despejados con temperaturas que alcanzarán hasta los 35 grados centígrados. ¿¿¿??? ¿Cómo se explica tanta diferencia? Elemental Watson, fácil y bonito. Esos días despejados y con mucho sol y calor son los que disfrutarán los habitantes de Villarrica pero… de Paraguay. ¿Qué tal? A resignarnos y a pasarlo bien igual porque en Paraguay habrá que andar semi desnudos. *** Cariñosos saludos para todos los Juan Crisóstomo de la zona. Mañana celebran las Imelda. ¿Y ustedes? ¿De verdad que hoy están celebrando el cumpleaños? Esa es la cosa, venga un abrazo y pásenlo requete bien. Partan hoy y terminen el lunes próximo, saquen la semana larga y después dedíquense a buscar pega. Saludos para todos.