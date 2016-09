Correocopuchas

Sábado 10 septiembre 2016

***Ay ay ay, ya se nos van los pies solitos con esto de las Fiestas Patrias. Estamos listos para salir a la pista a bailar… ¿cumbia? ¿reggaeton? ¡¡¡Qué!!! Cueca, amigas y amigos, cueca. ¿No la sabe bailar? Bueno, al menos es correcto escuchar música chilena. De vez en cuando una cumbia no está mal pero de ahí a creer y a practicar en el mes de la patria ritmos que no son los originales nuestros, es otra cosa. No basta con gritar ¡¡¡Viva Chile!!! sino que sentirse realmente de fiesta porque somos chilenos. ¿Onofre? *** Ya se nota mucho más movimiento en materia de elecciones municipales. Los candidatos activan sus encuentros con la gente, son invitados a ceremonias, están atentos a cualquiera cita masiva, etc. Bueno, y además acuden hasta los medios de comunicación para contratar sus publicidades. No olviden que el diario y las emisoras Correo del lago tienen publicadas sus tarifas en el sitio web www.correodellago.com Tal como manda la ley, como debe ser, como es legal. *** Y aunque no lo crean, en materia radial contamos con las tarifas más bajas, con las más convenientes, valores comprensivos y al alcance de todos los candidatos. De hecho, varios de ellos (los candidatos) están confiando en la enorme sintonía de emisoras Correo del lago. *** Sin ningún afán de polemizar, después de las elecciones les vamos a contar un hecho curioso o, más bien, interesante, relacionado con la utilización o no de una página del diario para fines políticos. Se produjo casi una anécdota sobre la que usted podrá opinar pero… después de las elecciones. *** ¿Y a dónde iremos a pasarlo para las fiestas? ¿Dónde van a preparar los mejores anticuchos? ¿Quién ofrecerá los más ricos asados? Nada se sabe, como ya es casi costumbre en la zona. Nadie sabe nada, todo se ignoran casi hasta el final. Puede ser que hay gente, pequeños empresarios que todavía no toman la decisión de instalarse o no con una ramada o fonda. Puede ser. Lo que sí se sabe que en Pucón siempre hay brillo y las grandes ramadas y fondas son cosa seria, con orquestas y todo. De allá seremos, entonces. *** Deseamos un excelente día de onomástico a todos los Nicolás u los Adalberto que hoy le sacan lustre a sus nombres. También para los que celebran mañana y que son los Orlando y los Rolando. Feliz cumpleaños para los fiesteros de fin de semana. Pidan muchos deseos, apaguen velas y coman torta. ¡¡¡Nada más!!! El lunes es Santa María.