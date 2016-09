Correocopuchas

Martes 06 septiembre 2016

*** Ya hay ambiente dieciochero. Así lo demostró Juan Carlos Muñoz, responsable, entre otros, de la tradicional gran Cuecada Comunal. ¡Qué maravilla! *** Por otra parte, los adultos mayores se lucen. En Cunco, una pareja de Pucón logró ser campeona del campeonato provincial de cueca y así, suma y sigue, creándose el ambiente de Fiestas Patrias. *** Emisoras Correo del lago, al iniciar su tercer año de existencia, ya inició sus permanentes saludos a la Patria, los que se suman a su espacio “Chile canta y encanta” que se transmite de 12.00 a 13.00 horas. *** Nos caímos en Paraguay nos pasó por confiados y hasta por sobrados. Pero no debe suceder lo mismo ante Bolivia, esta tarde-noche, a las 20.30 horas, pues sería complicarnos demasiado el camino hacia Rusia 2018. El capitán, ante las ausencias de Bravo y Gary Medel, será el ya hombre maravilla. El llevará las jinetas correspondientes al “capi”. ¿Me entendís? *** Buen trabajo el de la SIP de Carabineros que consiguió detener a un hombre acusado de violación y que había conseguido escapar de la justicia por un buen tiempo. Pero, al final le pusieron la mano encima y lo trajeron de vuelta a casa, es decir, a la cárcel que, de verdad, podría ser su futuro “hogar” por algunos añitos. *** A diferencia del sábado y a pesar del lindo día, el domingo no hubo mucha gente en la Costanera. ¿Qué sucedió? Pues que el viento fue mucho más intenso y bastante más frío que el día anterior. Por eso, fue mejor guardarse en casita. *** El domingo no estuvimos al aire en Pucón. Obviamente, nos referimos a las transmisiones de emisora Correo del lago de esa común. Un corte de energía eléctrica, al parecer, nos dejó sin voz y sin música, problema que solucionaremos hoy. *** Bueno, amigas y amigos, nos despedimos con un sincero, profundo y de todo corazón ¡¡¡Ceacheí…chi…ele e…le… chic chi chi, le le le, Viva Chile!!! Me entendís… Saludos para las Evita y las Evelyn en esta jornada. Mañana celebran las Regina. Abrazos, cuecas, empanadas y vino tinto para los cumpleañeros de hoy. Septiembre es Septiembre así es que los saludos van con zapateo.