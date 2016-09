Correocopuchas

Lunes 05 septiembre 2016

*** La verdad es que causa mucho malestar y bastante desagrado comprobar que la gente lanza papeles, envoltorios, cajetillas vacías y muchas otras basuras en la vía pública. No existe cultura de higiene y tampoco de convivencia cívica. Pero, ¿hasta cuándo vamos a esperar que nuestras autoridades se decidan a ubicar más papeleros en las calles? ¿Cuándo van a entender que son totalmente necesarios y que hoy brillan por su ausencia? Un papelero en una calle es lejos muy insuficiente. A la gente, definitivamente, no se le puede culpar de todos los males porque muchos miran hacia todos lados y no encuentran un recipiente para botar los desperdicios. ¿Ha visto a alguna autoridad en Villarrica paseándose por las calles, anotando y registrando las carencias evidentes porque lo que no se ve, simplemente no existe? Han pasado años y distintos gobiernos comunales y la situación sigue intacta: no hay papeleros y los que existen son poquísimos, insuficientes como para hacer conciencia de la necesidad de mantener nuestras calles limpias. *** Día de hermoso sol en la zona lacustre el del sábado pasado. Maravillosa jornada, con viento pero ideal para pasear. Y así lo demostraron muchísimas personas que, por ejemplo, acudieron a la Costanera. En la plazoleta nueva, llena de jardines, de gente disfrutando, de maravilloso paisaje, con un volcán majestuoso y un lago atractivo porque estaba encabritado provocando centenares de olas, los negocios de la placita estaban cerrados, salvo dos de ellos. Eso significa que si el fin de semana anterior había uno abierto y este sábado había 2, por conclusión simple, que abren cuando se les ocurre, que no tienen normas ni obligaciones por las cuales regirse. Vamos, vamos, hay que reglamentar debidamente el asunto miren que estar ubicados allí, en verano asegura ventas que deben ser bastante buenas por lo que en estos días hay que hacer el sacrificio por las personas y familias que acuden a pasear a la Costanera y a la que hay que entregarle servicios y comodidades. ¿No les parece? *** Los cortes de luz se están haciendo usuales. Cuidado, calma y tiza. Todos pagamos por un buen servicio. Se pueden comprender que los fuertes vientos dificultan todo pero que no sea cosa que el asunto se transforme en costumbre. ¿Qué pasaría si por temporales, vientos, lluvias y otros fenómenos climáticos la gente no puede salir de sus casas y no llega a tiempo a cancelar sus cuentas de consumo de energía eléctrica?