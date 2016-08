Correocopuchas

Sábado 27 agosto 2016

*** Los candidatos del Partido Radical en Villarrica, se quedaron con las ganas de ser presentados en sociedad. Hubo un intento hace un par de semanas pero Danielito Quilodrán se encontraba en Argentina por lo que el intento quedó nada más que en eso. *** Los entendidos señalan que justamente el partido del doctor Fernando Meza construyó una lista con candidatos muy fuertes, en desmedro de otras que se ven débiles y con pocas opciones. *** A propósito de candidatos, el actual concejal Rodrigo Palavicino se encuentra disfrutando de sus vacaciones en una hermosa y exclusiva playa del sureste de México. Se ha preocupado de informar todos sus pasos a través de su facebook, con hermosas fotos incluidas. Es un lugar idílico que le ha servido a Palavicino para relajarse después de un año bastante agitado. *** Conversamos largamente con el candidato a alcalde de la Nueva Mayoría, Gonzalo Sanhueza, quien efectuó una visita de cortesía a nuestro director. Una entrevista de 45 minutos en la que conversaron de varios temas de actualidad. *** Sergio Mora también nos visitó el jueves por la mañana. El hombre se encuentra tremendamente optimista en busca de la primera mayoría en las elecciones de Octubre próximo. Optimismo, le sobra, lo derrocha hasta por los poros, en la forma entusiasta en que habla y en su profunda convicción de que goza de la simpatía de la gente. *** Germán Vergara dirige personalmente su campaña. En este momento, a su aviso en nuestro diario suma frases de apoyo en emisoras Correo del lago. Vergara es un candidato un poco atípico pues está lejos de hacer campaña junto al alcalde Astete. Parece ser que prefiere rascarse con sus propias uñas. *** ¿Qué es para usted P.M.? ¿Policía Militar? ¿Pasado meridiano? Si, puede ser, pero en realidad para nosotros P.M. significa Patricio Manque, reportero, locutor, eventos, amplificaciones, etc., etc., y más etc., porque el hombre es multifacético. ¿Lo necesita? Llámelo. Calidad certificada. *** Hoy saludamos a las Mónica y a los Agustín, de onomástico sábado y domingo, respectivamente. Lo mismo que a quienes celebran su cumpleaños. Muchas felicidades para todos, pásenlo bien, disfruten, gocen y sean muy prudentes. Entreguen las llaves del auto si es preciso. El lunes es Santa Sabina.