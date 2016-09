Autor de desacato y lesiones quedó en la cárcel tras golpear a su ex mujer

Jueves 15 septiembre 2016

El juez del Tribunal de Garantía de la comuna de Pucón determinó dejar en la cárcel, a un hombre que agredió a su mujer amenazándola de muerte a pesar de haber tenido una orden de alejamiento a favor de ella.

Los antecedentes fueron expuestos en la audiencia de comunicación de cargos instancia en la cual el fiscal Carlos Contreras comunicó a J.E.C.LL., que era investigado como autor de los delitos de lesiones y desacato en contexto de violencia intrafamiliar.

El relato del fiscal da cuenta que el imputado, en marzo del año en curso fue condenado como autor de lesiones y amenazas a una pena de 541 días de presidio que debía cumplir con arresto domiciliario nocturno, debiendo estar en su domicilio desde las 22 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente, teniendo prohibido acercarse a quien había sido su pareja. Pena que incumplió pues concurrió a la casa de la víctima en estado de ebriedad a quien agredió ocasionándole lesiones leves en su cabeza tras lo cual huyó del lugar retornando nuevamente a eso de las 22 horas apedreando el inmueble de la afectada, siendo arrestado por Carabineros quienes habían sido alertados de lo que estaba sucediendo.

El fiscal dio cuenta que J.E.C.LL., además de la condena dictada en el marzo pasado, ya anteriormente había sido condenado por un delito similar, por lo que consideraba que la libertad del imputado sin duda constituía un peligro para la afectada, solicitando la prisión preventiva de este hombre.

La defensa del imputado asumida por el abogado Juan Gallardo se opuso pidiendo que se dejara a su cliente con arresto domiciliario total en tanto se desarrollaba la investigación.

Al momento de su decisión el magistrado José Luis Maureira dijo “con anterioridad a J.E.C.LL., se le condenó y se le otorgaron beneficios, luego a inicios de año nuevamente se le condena y nuevamente se le da una medida alternativa de cumplimiento de su pena y nuevamente él desobedece. Sin duda para este juez en este momento no hay otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva que me permita proteger tanto a la víctima, a su hijo e incluso al mismo imputado pues nadie asegura que al consumir alcohol pueda cometer un hecho mucho más grave”.

Por lo anterior J.E.C.LL., quedó en la cárcel en tanto se desarrolla la investigación para lo que se fijó un plazo de 60 días.