5ª fecha del rally móvil Gran Premio de Pucón

El RallyMobil “Gran Premio de Pucón” se disputará este 2, 3 y 4 de Septiembre, en la ciudad lacustre, donde los aspirantes al título de la presente temporada recorrerán caminos rurales de Pucón y de Villarrica.

El más de medio centenar de inscritos deberá sortear un trazado total de 579,6 kilómetros, donde la etapa del sábado 3 será menos extensa que la del domingo 4 debido a la corta distancia en régimen de enlace que deberán recorrer los participantes. En tanto que la Presentación Estelar, que se ubicará a un costado de la Plaza de Pucón, en la calle Ansorena, está programada para las 19:30 horas del viernes 2.

Otro de los datos importantes es que el jueves 1 de Septiembre está contemplado el reconocimiento de los primes correspondientes al día domingo. Por su parte, los tramos de día sábado serán reconocidos el día viernes 2. Ese mismo día está programada la realización del Shakedown en el sector La Candelaria, instancia que permite los últimos ajustes en la puesta a punto de los autos.

El rally tendrá el parque de asistencia en un recinto ubicado en el centro de Pucón, cercano al Hotel Casino Enjoy, entrando por la esquina de calles Pedro de Valdivia y Ansorena.

Pucón y su representante

“Devaud, de la pista al Rally Móbil”

Pedro Devaud hará su debut en la categoría N3 del campeonato Rally Mobil, en donde el crédito local ya asegura su participación gracias al Equipo “Valtor”, estructura a la cual pertenecerá por esta única carrera.

“Estoy contento por la oportunidad, la confianza, es todo gracias el enorme esfuerzo de mis auspiciadores, hay mucha gente que me apoya, el número uno sigue siendo mi padre”, sentenció el piloto, quien asegura que el rally es algo muy distinto a su especialidad. “No quiero que crean que no pondré de mi parte, pero quien conoce de automovilismo sabe de lo que hablo, son cosas muy diferentes, andaré al ritmo que pueda, no son presión para mi los resultados, no tengo nada que demostrar, por lo que voy con todo a pasarlo bien y disfrutar de esta nueva experiencia”, dijo Devaud.